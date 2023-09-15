Ушла в лес и не вернулась 58-летняя жительница Рязанской области

Галину Кузнецову, пропавшую 13 сентября, ищут в Шацком районе.

В Рязанской области женщина ушла в лес 13 сентября и до сих пор не вернулась. Ориентировку на 58-летнюю Галину Кузнецову опубликовал поисковый отряд «Лиза Алерт».

Из информации, обнародованной волонтерами следует, что женщина пропала в районе деревни Кермись Шацкого района. В местной администрации члены отряда организовали штаб.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, карие глаза. Одета она была в оранжевую куртку и калоши.

С любой информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам: 8(800)-700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев, контакт для связи в публикации по ссылке выше.