«Попутка в шесть утра, 12 часов смена». Наташа Королёва рассказала, как прошли съемки фильма в Рязанской области

Певица Наташа Королёва рассказала, как прошли съемки фильма в Касимове. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Наташа Королёва рассказала, как прошли ее съемки в Рязанской области.

«Попутка в шесть утра, 12 часов смена. А если еще здоровье подводит, вот как? Актеры, киноактеры, мой респект вам и уважуха», цитирует артистку «Кино Mail.ru».

В Касимове Рязанской области снимают фильм «Один хороший день», где Королёва исполняет роль самой себя.

В сюжета фильма девушка Катя, которая живет в небольшом городке, хочет уехать, но никак не может – она оказалась во временной петле. Как только Катя покидает малую родину, день начинается сначала…