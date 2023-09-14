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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:56

«Они постоянно целовались, они купались в своем чувстве». Молодожены под Рязанью поразили ЗАГС

Молодожены сразили ЗАГС под Рязанью своим нежным отношением другу к другу
Источник:kp.ru
Молодожены сразили ЗАГС под Рязанью своим нежным отношением другу к другу.

Молодожены сразили ЗАГС под Рязанью своим нежным отношением другу к другу.

Под сильным впечатлением от регистрации брака оказался работник ЗАГС в селе Захарово. Об этом сообщила начальник регионального управления ЗАГС Елена Сорокина, рассказывая историю молодой пары.

«Тимур и Виктория родились и учились в Хабаровском крае. После поступления Тимура в десантное училище, Вика приехала в Рязань, и в ЗАГСе села Захарово они зарегистрировали брак. Почему там?», - написала чиновница.

Молодожены выбрали Захарово, потому что только там была свободной нужная им дата для бракосочетания, к тому же это недалеко от Рязани.

«Сотрудник ЗАГС второй день под сильным впечатлением от атмосферы нежности и любви этой пары: "Они постоянно целовались, они купались в своем чувстве! Это какой-то особый мир двоих!"»

Елена Сорокина пожелала молодоженам не растерять желание целоваться и через 50 лет.

«Правильно сделала, Вика, что приехала в Рязань! Все наладится - и с учебой определишься, и с бытом. Главное, чтобы и через 50 лет вам хотелось целоваться! Непрестанно...»