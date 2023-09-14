Нарушения графика на маршрутах №58 и №90 в Рязани признал глава администрации

Виталий Артемов.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов на заседании облправительства 14 августа ответил на вопрос о транспортном обслуживании Южного промузла. Обращение из соцсетей зачитал губернатор Павел Малков.

«Невозможно уехать на работу на нефтезавод. Маршрутки ходят редко, не по расписанию. Это утром, а вечером и подавно», - процитировал глава региона рязанку.

Артемов пояснил, что предприятие обслуживается четырьмя маршрутами: муниципальным №6, коммерческими №№58, 90 и 99. Всего должно работать 49 единиц техники.

«Делали контрольные замеры. Обнаружили, что два перевозчика - это 58-й и 90-й (маршруты) - чаще всего нарушают графики. У нас есть все основания у нас для расторжения контрактов или обращения в суд по лишению свидетельства», - заявил Артемов.

При этом он отметил, что пока перевозчиков предупредили о необходимости соблюдать график.

«В феврале 2024 года по инвестиционному соглашению у нас поступают дополнительные автобусы, на 6-й маршрут мы увеличиваем (выпуск) по транспортной модели с 6 до 8 единиц», - добавил Артемов.

Согласно специализированному реестру, маршрут №58 обслуживает ООО «РТК Возрождение», а маршрут №90 - ИП Кочарян Артур Эдвардович.