О приложении для передачи данных о беспилотниках рассказал губернатор Малков

О любом летательном аппарате можно сообщать через приложение Радар НФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 сентября на заседании правительства региона губернатор Павел Малков рассказал о мобильном приложении для передачи информации о беспилотниках «Радар НФ».

«Приложением может пользоваться абсолютно каждый. Оно очень простое, нужно просто скачать на телефон. Пока оно только есть для Android, но специалисты думают, как вывести его на iOS», - сказал Малков.

По словам главы региона, рязанцы могут через приложение сообщать о беспилотниках, и эти данные сразу поступят во все службы.

«Мы все с вами понимаем, какая сейчас ситуация, понимаем, какие есть риски - и все должны на них реагировать», - отметил губернатор.

Малков поручил подчиненным чиновникам проинформировать население о приложении.

Кроме сообщений о беспилотниках через приложение можно сообщать о взрывах и деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).