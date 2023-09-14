«Приехали, посмотрели, сказали нечего бояться». Мужчина умер в Спасском районе, не получив лечения

В Спасской ЦРБ мужчине помочь не смогли. Фото: vk.com/rzn_medicine

В Спасской ЦРБ скончался мужчина, пролежавший несколько дней с высокой температурой и слабостью. Как утверждает автор публикации в группе «Рязанское здравоохранение», бригада «скорой» не стала забирать его в больницу. Пациенту лишь выписали какие-то препараты и сказали наблюдаться. Вскоре ему стало хуже, и медики помочь уже не смогли.

«Скорую» вызвали в село Дягтярное 21 августа:

«Приехали, посмотрели, послушали легкие, сказали что хрипов нет, и нечего бояться, флюорография не нужна», - говорится в публикации.

24 августа, когда мужчине стало хуже, а жар не спадал, его отвезли в Спасск-Рязанский самостоятельно. Там пациенту сделали флюорографию, после чего через некоторое время, пока принималось решение, он потерял сознание.

«Начали делать реанимацию на руках (без маски с кислородом, без ИВЛ и всего остального), итог - похороны были в воскресенье», - рассказал автор, приложив видео.

Министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова просят разобраться в ситуации и решить вопрос с медицинским обслуживанием в Спасском районе.