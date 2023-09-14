Коллектив Старожиловского молкомбината поздравил руководителя Ивана Шерняева с 65-летием

Иван Михайлович Шерняев.

Коллектив АО «Старожиловский молочный комбинат» поздравляет генерального директора предприятия Ивана Шерняева. 14 сентября руководителю исполняется 65 лет.

«От всей души поздравляем с юбилеем руководителя АО «Старожиловский молочный комбинат» Ивана Михайловича Шерняева!

В этом году наше предприятие отмечает 100-летие со дня основания. Треть столетия, а именно 35 лет, руководит молкомбинатом Иван Михайлович. Благодаря его грамотному управленческому подходу, амбициозным целям и умению их достигать, решению сложных задач в любых экономических условиях предприятие достигло столь высоких результатов», - говорится в тексте поздравления.

Работники от всего сердца пожелали Ивану Михайловиче здоровья, семейного благополучия, радости, процветания и успехов во всех начинаниях. КП-Рязань присоединяется к поздравлениям.

Иван Шерняев обладает званием Почетный работник агропромышленного комплекса РФ, серебряной и золотой медалями Министерства сельского хозяйства РФ, почетной грамотой Правительства РФ, орденом Дружбы, медалью «За усердие» и другими наградами. Он - Почетный гражданин Рязанской области, почетный академик Международной академии качества.

Также Иван Шерняев является главой муниципального образования - Старожиловский муниципальный район, председателем Думы Старожиловского муниципального района.