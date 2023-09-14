Движение по Северной окружной и Муромскому шоссе в Рязани ночью будут ограничивать

По ночам в Рязани будет ограничено движение по Северной окружной дороге и Муромскому шоссе. Это связано с работами по замене слоя дорожного покрытия, которые, как сообщает пресс-служба горадминистрации, начались 13 сентября. Рабочие будут выходить на объекты ежедневно с 21:00 до 6:00.

На Северной окружной дороге проезжую часть отремонтируют на развязке в районе 3-го Борковского карьера, включая участок до улицы Каширина и полосу по направлению в микрорайон Канищево до путепровода.

«Завершить ремонт планируется до 30 октября», - рассказали в мэрии.