Рязанскому театру «Переход» исполнилось 25 лет

Памятная стена с портретом основателя театра «Переход» Геннадия Дмитриевича Кириллова. Фото: Комсомольская правда.

Во вторник, 12 сентября, театр «Переход» отметил свое 25-летие и распахнул двери в новый театральный сезон. Празднование юбилея началось открытием памятной стены, которую украшает портрет основателя театра Геннадия Дмитриевича Кириллова. Изображение подписано фразой самого Геннадия Дмитриевича: «Театр – любовь моя». 12 сентября ему исполнилось бы 80 лет.

- Особенность театра «Переход» в том, что он студийный. Здесь есть курсы, педагоги, которые нас взращивают, - рассказывает актер театра «Переход» Вячеслав Журавлев. - Я пришел сюда еще одиннадцатиклассником и сегодня продолжаю играть на этой сцене. Геннадий Дмитриевич намерено выстраивал студийный театр, чтобы он был настоящим, а мы стали одной семьей. Приходя в театр, наступает душевная гармония, подъем энергии и сил. Сразу хочется творить. «Переход» меня вдохновляет. Это и есть храм искусства.

Важным событием вечера стала премьера спектакля «Телеграмма» по мотивам рассказа Константина Паустовского. Постановщик сценичной версии - режиссер Михаил Колкер.