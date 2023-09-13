Пытался спасти документы, но лишился жизни. Пожар в Сасове обернулся гибелью мужчины

Рязанец получил смертельные ожоги, пытаясь спасти из пожара документы и имущество. Фото: ryazpressa.ru

В городе Сасово на улице Ново-Елатомской днем 12 сентября сгорел дом. Как сообщало ГУ МЧС по Рязанской области, это деревянное здание площадью 48 «квадратов». Прибывшие на место пожарные (две машины, восемь сотрудников ПСЧ-19) оказались бессильны.

Со ссылкой на главврача Сасовского ММЦ Вагида Махмудова издательство «Пресса» сообщает, что 76-летний хозяин дома, который пострадал в результате пожара, скончался в больнице.

Мужчина несколько раз забегал в охваченное огнем жилище, чтобы спасти документы документы и имущество, но в итоге лишился жизни — слишком сильными оказались полученные им ожоги.