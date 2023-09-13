Туризм в рязанском регионе развивается с положительной динамикой

«Правительственный час» в Рязоблдуме о развитии туризма в регионе. Фото: Рязанская областная Дума.

В среду, 13 сентября, в Рязанской областной Думы состоялся «правительственный час», темой которого стало развитие туризма в регионе.

С докладом выступил председатель комитета инвестиций и туризма Рязанской области Дмитрий Нефёдов.

Он отметил, что в регионе отметилась положительная динамика развития туристической отрасли. Проделана серьезная работа по созданию инфраструктуры Торгового городка. В регионе проведена аттестация 20 экскурсоводом, среди которых один гид со знанием английского языка. Продолжается организация пешеходного маршрута в Рязани, протяженностью более 13 километров. Дмитрий Нефёдов заверил, что перед комитетом стоит задача дальнейшего развития туристического потенциала Рязанской области. Началась проработка нового направления в туризме, такого как промышленный туризм.

В конце основного доклада председателю комитета Дмитрию Нефёдову задали ряд вопросов. Затронулась тема отсутствия современных гостиничных комплексов вблизи села Константиново, что не позволяет туристам полноценно насладиться отдыхом в музее-заповеднике Есенина. Дмитрий Нефёдов отметил, что на сегодняшний день проводится активная работа по смягчению регламентов, касающихся заповедной зоны «Есенинская Русь».

Туризм в Рязанской области развивается с положительной динамикой. Фото: Рязоблдума.

Прозвучал вопрос о возможном появлении карты туриста, которая позволит гостям региона получать скидки в музеях и на экскурсиях, в кафе и ресторанах, в общественном транспорте. Дмитрию Нефёдову озвученное предложение понравилось и он сообщил, что идею возьмут в разработку. Сейчас в планах комитета увеличить количество туристических информационных центров в городе. Также планируется использование мобильного туристического информационного центра, который будет передвигаться по соседним с Рязанью областям, привлекая новых туристов в регион. В ближайшее время такой центр, представляющий Рязань, отправится в Москву.

По итогам правительственного часа профильный комитет подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение депутатам регионального парламента.