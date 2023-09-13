Рязанская облдума открыла осеннюю сессию

Председатель областной Думы Аркадий Фомин. Фото: Рязоблдума.

В среду, 13 сентября, прошло первое заседание Рязанской областной Думы в рамках осенней сессии.

- Предстоит большая работа над проектом бюджета на трехлетний период. Для поддержки реального сектора экономики, малого бизнеса мы продолжим совершенствовать налоговое законодательство. Наиболее важные законопроекты будут связаны с исполнением социальных обязательств перед рязанцами, укреплением системы социальных гарантий для семей с детьми и людей старшего поколения, - сказал председатель парламента Аркадий Фомин.

В формате «правительственных часов» продолжится обсуждение проблем безнадзорных животных и экологии в регионе. Отдельное внимание направится на решение вопросов демографической ситуации, капитального строительства и развития туристической отрасли.

Открытие осенней сессии облдумы. Фото: Рязанская областная Дума.

Аркадий Фомин отдельно остановился на вопросе внедрения федерального Единого стандарта мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В Единый стандарт входит двадцать мер, большая часть которых в рязанском регионе реализуется.

- Нам необходимо обсудить, как реализуются уже принятые меры поддержки участников СВО и членов их семей, что удалось сделать, какие проблемы ещё предстоит решить. А также предусмотреть средства на эти цели, - сообщил председатель облдумы.