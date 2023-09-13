Зарубить топором собственную дочь пообещал 40-летний рязанец

Дебошира доставили в полицию.

Ночью 12 сентября в полицию Рязани поступил звонок от горожан, сообщивших, что в доме на Сысоевском проезде скандалят дочь и отец.

Приехавшие на вызов сотрудники ППС выяснили, что мужчина поссорился с 15-летней дочкой и в пылу конфликта пообещал зарубить девочку топором. Последняя испугавшись за свою жизнь, прибежала за помощью к соседям. Полицейские утихомирили 40-летнего рязанца.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Если суд признает вину мужчины, ему грозит до двух лет тюрьмы.