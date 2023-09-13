Три районных суда упраздняются в Рязанской области.

В Рязанской области решено упразднить Ухоловский, Старожиловский и Милославский районные суды. 13 сентября Рязанская областная Дума в ходе первого заседания осенней сессии приняла постановление, чтобы направить его в Госдуму как законодательную инициативу.

Представлявший проект изменений начальник управления судебного департамента Рязанской области Борис Высоцкий отметил, что это «общая тенденция по стране». Упразднение мотивируют небольшой нагрузкой названных судебных органов.

По словам Высоцкого, речь идет о сокращении одного-двух судей, их секретарей и помощников, а также о передаче компетенции районных судов: Ухоловского — Сапожковскому, Старожиловского — Рязанскому, Милославского — Скопинскому.