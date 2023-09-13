Приложение «Госуслуги.Дом» рязанцы могут скачать на портале «Дом Госуслуги». Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанцам рассказали о приложении «Госуслуги. Дом» на базе государственной информационной системы ЖКХ. Как отмечают разработчики, главная задача приложения - помочь владельцам жилья решить вопросы ЖКХ с управляющими организациями.

Скачав приложение «Госуслуги.Дом», рязанцы смогут контролировать, на какие цели управляющие компании тратят деньги, а также направлять заявки, получать ответ, передавать показания всех приборов учета.

Кроме того, приложение «Госуслуги. Дом» позволяет просматривать и оплачивать счета за ЖКУ, получать сообщения о сроках проведения капитального ремонта. Рязанцы смогут получать уведомления о сезонном или аварийном отключении горячей воды.

Скачать приложение «Госуслуги. Дом» можно на портале https://дом-госуслуги.рф/. После этого необходимо авторизоваться через подтвержденную учетную запись на Госуслугах.