Зампред рязанского правительства Никитин займется культурой вместо Завалёва

Валентин Завалёв (слева) и Артём Никитин (справа).

Заместитель председателя Правительства Рязанской области Артём Никитин начал курировать региональное министерство культуры. Соответственно, в его ведении оказались вопросы культуры и искусства. Об этом говорится в распоряжении губернатора №452-рг от 8 сентября 2023 года.

Ранее минкульт относился к блоку Валентина Завалёва - другого заместителя губернатора, который занимается социальной сферой. Подшефны ему остаются министерство труда и социальной защиты населения, министерства образования и министерство здравоохранения.

Никитин продолжает курировать министерства цифрового развития, информационных технологий и связи, физической культуры и спорта, инвестиций и туризма, а также главное управление записи актов гражданского состояния.