«Услышали безутешный плач над погибшим детенышем». Лебединую пару, нашедшую дом на рязанском водоеме, оставили без потомства

Лебединая пара облюбовала пруд несколько лет назад и этой весной обзавелась четырьмя детенышами. Фото: ryazpressa.ru

Жители поселка Синь в Пронском районе Рязанской области 9 сентября услышали, как они описали сами, безутешный плач лебедя над погибшим детенышем. Тело птенца осталось плавать в местном пруду, еще трое исчезли.

Так лебединая пара, нашедшая дом на водоеме несколько лет назад, лишилась потомства, которым обзавелась здесь весной. Люди винят браконьеров:

«Три дня подряд наши мужчины слушают пальбу охотников на том берегу водоема. Вероятно, что тело одного лебедя не смогли достать», - поделилась жительница Смнм Наталья Калинина с издательством «Пресса».

Сельчане подкармливали птиц, любовались их величественной красотой и надеялись, что скоро на водоеме не одна, а несколько пар.

«Узнав о случившемся, мы передали эту информацию председателю районного охотобщества и в областное министерство природы», – прокомментировал ситуацию представитель администрации Пронского района Александр Жаворонков.