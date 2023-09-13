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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:30

Мощное северное сияние засняли рязанцы вечером 12 сентября

Как отметили любители астрономии, аврора была достаточно яркой
Источник:kp.ru
Мощное северное сияние засняли рязанцы вечером 13 сентября. Фото: vk.com/rznastro

Мощное северное сияние засняли рязанцы вечером 13 сентября. Фото: vk.com/rznastro

Любители астрономии из Рязани поздним вечером 12 сентября засняли мощное северное сияние. Фотографиями явления поделились подписчики и администрация группы «Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия».

Любители астрономии отметили, что отчетливо были видны столбики сияния, и в целом аврора была достаточно яркой и красочной.

Необычное для наших широт явление наблюдают не так уж редко. Так, в ночь на 24 апреля северным сиянием можно было любоваться всю ночь до рассвета - даже невооруженным глазом.