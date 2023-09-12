По подозрению в убийстве в Михайловском районе мужчину заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Мужчину, проживающего в Михайловском районе, заключили под стражу по подозрению в убийстве своего знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По информации правоохранительных органов, 56-летний мужчина найден мертвым 8 сентября в квартире в поселке Змеинка Михайловского района. Причиной смерти стали многочисленные травмы головы, туловища и конечностей.

Следователи выяснили, что к гибели мужчины причастен его 43-летний знакомый. Между приятелями произошла ссора и подозреваемый, будучи нетрезвым нанес погибшему серьезные травмы.

Скоро 43-летнему местному жителю предъявят обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По уголовному делу проводятся экспертизы и сбор доказательств.