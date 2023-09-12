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НовостиОбщество12 сентября 2023 16:21

На трех улицах в Рязани 13 сентября отключат холодную воду

Подачи холодной воды не будет с 9:00 до 17:00
Источник:kp.ru
На трех улицах в Рязани 13 сентября отключат холодную воду с 9:00 до 17:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

На трех улицах в Рязани 13 сентября отключат холодную воду с 9:00 до 17:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Рязани, 13 сентября, на трех улицах отключат холодную воду, сообщает пресс-служба регионального Водоканала.

Подачи холодного водоснабжения не будет с 9:00 до 17:00.

Список адресов:

- улица Быстрецкая, д. 15;

- улица Кальная, д.22 корп. 1 (МБДОУ Детский сад №41), д.22, д.24, д.25, д.26, д.31, д.33, д.35, д.37 (ГБУ РО ГДП №2), д.37, д.39;

- Касимовское шоссе, д.23 корп.1, д.23 корп.2, д.23 корп.3, д.23 корп.4, д.23, д.25/1;

- улица Кальная, д.24а (ЦТП).