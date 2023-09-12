На трех улицах в Рязани 13 сентября отключат холодную воду с 9:00 до 17:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В Рязани, 13 сентября, на трех улицах отключат холодную воду, сообщает пресс-служба регионального Водоканала.
Подачи холодного водоснабжения не будет с 9:00 до 17:00.
Список адресов:
- улица Быстрецкая, д. 15;
- улица Кальная, д.22 корп. 1 (МБДОУ Детский сад №41), д.22, д.24, д.25, д.26, д.31, д.33, д.35, д.37 (ГБУ РО ГДП №2), д.37, д.39;
- Касимовское шоссе, д.23 корп.1, д.23 корп.2, д.23 корп.3, д.23 корп.4, д.23, д.25/1;
- улица Кальная, д.24а (ЦТП).