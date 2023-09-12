В Рязани перекроют часть дороги от трассы М-5 до Черновицкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Рязани планируется перекрытие части дороги от трассы М-5 через завод «Центролит» до улицы Черновицкой, сообщают в пресс-службе администрации города.

Ограничение движение связано с ремонтом дороги и пройдет в два этапа.

С 11 по 25 сентября перекроют участок от трассы М-5 до завода «Центролит».

С 25 сентября по 9 октября - от улицы Черновицкой до завода «Центролит».

«Автобусы маршрута №90M2 на участке между остановочными пунктами «Поворот на завод Центролит» и «БЦ Олимп» следуют без заезда к ОАО «Завод точного литья» в прямом и обратном направлении», - говорится в сообщении мэрии.

На время работ установят знаки предупреждения и направления движения.