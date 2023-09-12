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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 13:48

Три мины времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили под Рязанью

Источник:kp.ru
Три мины времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили под Рязанью.

Три мины времен Великой Отечественной войны нашли и уничтожили под Рязанью.

Под Рязанью обнаружили три мины времен Великой Отечественной войны. Наткнулись на опасные боеприпасы рабочие во время ремонта дороги у села Ратманово Ряжского района.

Взрывотехники ОМОН «Вятич» рязанского управления Росгвардии, прибыв на место происшествия, установили, что среди боеприпасов две минометные мины калибра 82 мм и минометная мина калибра 50 мм. Все снаряды были сильно проржавевшие.

С соблюдением мер безопасности омоновцы уничтожили все боеприпасы.

Обнаружили боеприпасы дорожные рабочие

Обнаружили боеприпасы дорожные рабочие

«При обнаружении подозрительных предметов, не трогайте и не передвигайте их, сразу обращайтесь в экстренные службы», - напомнили в Росгвардии.