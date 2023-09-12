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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 13:03

На улице Маяковского в Рязани Kia сбила 15-летнего подростка

ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось, у Центрального рынка
Источник:kp.ru
Наезд произошел возле Центрального рынка примерно в 16:20.

Наезд произошел возле Центрального рынка примерно в 16:20.

15-летний подросток пострадал, попав под машину на улице Маяковского в Рязани. Наезд возле Центрального рынка примерно в 16:20 совершил 22-летний горожанин на Kia Spectra.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, юноша пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами (какими - не конкретизируется) доставили в медучреждение.

До ближайшей «зебры» от места ДТП, а оно случилось напротив дома №57, примерно 80 метров. Кстати, на участке улицы Маяковского между улицами Пролетарской и Свободы расстоянием между двумя пешеходными переходами превышает 500 метров.

15-летнего подростка доставили в медучреждение.

15-летнего подростка доставили в медучреждение.