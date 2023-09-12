Прокуратура отреагировала на задымление троллейбуса в Рязани.

На площади Ленина 12 сентября произошло задымление в троллейбусе. Проверку после этого инцидента организовала Прокуратура Советского района Рязани.

«Как сообщили очевидцы, пассажирам срочно пришлось покинуть салон еще двигающегося по инерции троллейбуса, возникла паника», - сообщает пресс-служба госоргана.

В ходе проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства случившегося и принять меры реагирования, если на то будут основания.