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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 11:38

Прокуратура отреагировала на задымление троллейбуса в Рязани

Пассажиры спешно покидали салон еще двигавшегося по инерции троллейбуса, возникла паника
Источник:kp.ru
Прокуратура отреагировала на задымление троллейбуса в Рязани.

Прокуратура отреагировала на задымление троллейбуса в Рязани.

На площади Ленина 12 сентября произошло задымление в троллейбусе. Проверку после этого инцидента организовала Прокуратура Советского района Рязани.

«Как сообщили очевидцы, пассажирам срочно пришлось покинуть салон еще двигающегося по инерции троллейбуса, возникла паника», - сообщает пресс-служба госоргана.

В ходе проверки прокуратура намерена установить все обстоятельства случившегося и принять меры реагирования, если на то будут основания.