Бесплатные автомобили получили семь рязанцев, пострадавших на производстве

Семь жителей Рязанской области, которые пострадали на производстве, получили новые автомобили.

Семь специальных автомобилей передали рязанцам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Новые автомобили Lada Granta изготовили с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей владельцев. Машины передали им в собственность бесплатно сроком на семь лет.

Кроме того, на деньги Социального фонда рязанцы могут один раз капитально отремонтировать этот автомобиль, а также компенсировать расходы на топливо и техобслуживание.

Всего до конца 2023 года отделение СФР планирует приобрести еще 16 автомобилей для рязанцев, пострадавших на производстве.