По решению суда в Рыбном восстановили на работе бывшую врио главы администрации

Галина Михайлицина, будучи начальницей отдела по общим вопросам, временно исполняла обязанности главы администрации Рыбного.

Бывшую врио главы администрации города Рыбное Галину Михайлицину восстановили на работе. Решение принято местным Советом депутатов вынужденно - по решению суда.

Как утверждает рыбновский депутат Артем Горбачев, по исполнительному листу Михалициной выплатят из бюджета 90 тыс. рублей. Кроме того, 1,5 млн рублей выделено на изменение структуры горадминистрации, так как уволили чиновницу в связи с сокращением штата.

В мае 2023 года Рыбновский районный суд решил восстановить Михалицину в должности начальника отдела по общим вопросам и взыскать в ее пользу неназванную сумму в счет компенсации морального вреда.