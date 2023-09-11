Битва экстрасенсов в Рязанской области: съемки проходят в Ряжском районе, сентябрь 2023 года.

В Рязанской области проходит съемка программы «Битва экстрасенсов». Фото и видео с места съемок появились в паблике «Ряжск Life». Именно в селе Гремячка Ряжского района в 25 км от райцентра и проходят съемки.

«Радость то какая, как же мы без них жили-то», - иронично написала в комментариях подписчица.

На одном из роликов видно, как рыжеволосая участница проводит какие-то манипуляции с травой, делает магические пасы руками – и все это на глазах сельских зевак.

Как указано на сайте шоу, главная задача программы – испытать людей, называющих себя экстрасенсами, проверить их способности. Одно из испытаний «Битвы экстрасенсов», видимо, и проходит в Рязанской области.