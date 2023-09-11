Путешествуй и удивляйся. Фотограф Андрей Кондратьев приглашает насладиться природными красотами

Алтай глазами Андрея Кондратьева.

Чтобы получить в путешествии незабываемые впечатления и насладиться природными красотами, совсем не обязательно ехать за границу. В России много уникальных и неповторимых мест. Это в очередной раз подтвердил Андрей Кондратьев, чья фотовыставка «Планета Земля: путешествуй и удивляйся!» открылась в галерее Прио-Внешторгбанка на 2 этаже.

Река Кокузек на Алтае извивается так причудливо, будто лента в руках гимнастки.

На фотографиях - Алтай, Камчатка, озеро Байкал. Яркие краски, необычные цветовые сочетания, свет и тени в лучах восходящего солнца и на закате. Красота неописуемая! Посмотрите сами. Автор запечатлел самые красивые моменты своих путешествий, чтобы мы увидели, восхитились и, возможно, отправились, например, на Алтай, чтобы своими глазами увидеть эту пленительную красоту российской природы.

Озеро Байкал на фоне заснеженных горных вершин в лучах рассвета.

Река Кокузек на Алтае извивается так причудливо, будто лента в руках гимнастки. Озеро Байкал на фоне заснеженных горных вершин в лучах рассвета выглядит особенно выразительно.

Посетить выставку можно до 8 октября. Вход свободный.