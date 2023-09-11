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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 12:39

У сбитой машиной скорой помощи рязанки подозрение на перелом бедра

Пенсионерку госпитализировали в результате ДТП на территории горбольницы и поликлиники №4
Источник:kp.ru
Машина скорой в Рязани сбила пенсионерку, сдавая задним ходом у горбольницы №4.

Машина скорой в Рязани сбила пенсионерку, сдавая задним ходом у горбольницы №4.

Сбитую на территории горбольницы №4 в Рязани пенсионерку госпитализировали с подозрением на перелом левой бедренной кости. Как сообщили КП-Рязань очевидцы, медики бригады «скорой», совершившей наезд, оказали пострадавшей первую помощь — обезболили и наложили шину на травмированную ногу. Затем женщину передали другой бригаде.

Также очевидцы утверждают, что машина скорой помощи забирала из поликлиники №4 пациента с супругой. В разговоре с полицейскими те сообщили, что автомобиль двигался со включенным спецсигналом.

Как рассказали ранее в Госавтоинспекции, около 12:50 11 сентября «скорая», сдавая задним ходом, сбила женщину 1956 года рождения. Обстоятельства случившегося уточняются.