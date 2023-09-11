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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 9:42

Двух юных пешеходов на переходе сбила «пятерка» в Касимове

Наезд на улице Советской совершил 39-летний водитель
Источник:kp.ru
Юноша и девушка, когда их сбила машина, шли по пешеходному переходу.

Юноша и девушка, когда их сбила машина, шли по пешеходному переходу.

В Касимове Рязанской области ВАЗ-2105 сбил 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку. По предварительной информации полиции, они переходили дорогу по нерегулируемому переходу.

Инцидент произошел вблизи дома №52 по улице Советской. За рулем «пятерки» находился 39-летний житель Касимовского района.

«В результате происшествия пешеходы получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За пятницу и выходные, 8-10 сентября, Госавтоинспекция зарегистрировала 16 ДТП, в которых 1 человек погиб и 24 пострадали.

За рулем «пятерки» находился 39-летний житель Касимовского района.

За рулем «пятерки» находился 39-летний житель Касимовского района.