За 2,8 млн рублей отремонтируют Октябрьский районный суд Рязани

В Октябрьском районном суде Рязани установят металлические защитные кабины для подсудимых с замком сувальдного типа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На текущий ремонт Октябрьского районного суда Рязани выделили более 2,8 млн рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.

Будущему подрядчику предстоит за 30 дней после заключения контракта провести внутренний ремонт в доме №11/63 по улице Соборной. В частности, необходимо разобрать кирпичные перегородки, полы, деревянные подвесные потолки, демонтировать оконные коробки в каменных стенах и др. Кроме отделки внутренних помещений рабочие установят металлические решетки на окнах, проложат внутренние трубопроводы водоснабжения и отопления, а также смонтируют металлические защитные кабины для подсудимых.

Защитная кабина должна быть выполнена из металлической решетки, иметь дверь, оснащенную замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи.

Саму решетку необходимо изготовить из металлического прута диаметром не менее 14 мм. Кабину оснастят скамейкой с сидением из клееной древесины и жестко прикрепят ее к полу или каркасу кабины.

Дом №11/63 по улице Соборной входит в ансамбль улицы Соборной, середины XIX - второй половины XIX века, и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.