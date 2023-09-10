Фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» стартовал 9 сентября в 19-й раз

Церемония открытия состоялась 9 сентября на площадке перед Театром кукол.

9 сентября состоялось открытие 19-го международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Как рассказали организаторы, программа рассчитана на пять дней.

Артисты будут выступать на шести сценах: малой и большой Рязанского театра кукол, малой и большой Рязанского театра драмы, большой и камерной областной филармонии.

Участниками «Рязанских смотрин» в 2023 году стали 17 коллективов из Рязани, Москвы, Алматы (Казахстан), Гродно (Беларусь), Мехико (Мексика), Вологды, Иркутска, Казани, Находки, Оренбурга, Саратова, Симферополя, Сургута, Ханты-Мансийска, Челябинска.

С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте rznpuppet.ru. Возрастные ограничения - от 6+ до 18+.

В рамках фестиваля будет работать школа-лаборатория для молодых артистов-кукольников «Луна для всех одна».