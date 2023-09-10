В 72 года не стало работницы Рязанского музея-заповедника Зои Халявиной

Зоя Халявина.

В возрасте 72 лет не стало Зои Халявиной, работавшей в музее-заповеднике «Рязанский кремль». Как рассказали ее коллеги, жизнь женщины оборвалась 8 сентября.

«Зоя Александровна всегда пользовалась заслуженным уважением у коллег. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - написали в официальной группе представители музея-заповедника.

Зоя Халявина - выпускница исторического факультета Ульяновского педагогического института. В 1986 году ее приняли на должность младшего научного сотрудника в отдел истории РИАМЗ, затем она трудилась в отделах развития и выставочном.

Зою Александровну помнят как интеллигентную, активную и творческую работницу. Она участвовала во многих проектах, включая «Кремлевские елки», школьные краеведческие олимпиады, «Русские масленичные застолья», программу «Совет да любовь».

За время работы в Рязани Зоя Халявина построила более 10 авторских выставок и организовала свыше 60 привозных. Участвовала в создании экспозиции «Две столицы Рязанского княжества», открытой в Рязанском кремле к 900-летию Рязани. Также она - автор научной концепции экспозиции Ерлинского музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова».