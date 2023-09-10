За два дня на выборах в Рязанской области проголосовали 22% избирателей.

8-9 сентября лишь 22,27% избирателей проголосовали на выборах в Рязанской области. Данные на 20:00 субботы озвучил региональный избирком.

10 сентября - заключительный день голосования. В регионе с 8:00 до 20:00 работают 639 избирательных участков. По результатам выборов определится состав 168 представительных органов местного самоуправления, среди них - Рязанская городская Дума. К слову, в Рязани явка составила 13,32%.

Кроме того, идут дополнительные выборы депутата Рязанской областной Думы по одномандатному округу №10. Здесь за два дня свой голос отдали 34,78% избирателей.