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НовостиОбщество9 сентября 2023 13:18

Раритетные рельсы XIX века спилили в центре Рязани

Стальные болванки много лет служили подставкой для опор линии электропередачи, и теперь займут место в музее
Источник:kp.ru
Раритетные рельсы XIX века спилили в центре Рязани.

Раритетные рельсы XIX века спилили в центре Рязани.

В центре Рязани спилили железнодорожные рельсы XIX века, установленные вертикально на улице Товарный двор, и служившие опорой для столба линии электропередач.

Как стало известно КП-Рязань, спилили рельсы работники рязанского участка МЖД. В будущем они займут место в одном из железнодорожных музеев Рязанской области.

Судя по клейму «А.О.Б.З. 1878 г. СТАЛЬ» изготовили рельсы в 1878 году на Брянском рельсопрокатном, железоделательном, сталелитейном и механическом заводе (читать подробнее с фото).