Раритетные рельсы XIX века спилили в центре Рязани.

В центре Рязани спилили железнодорожные рельсы XIX века, установленные вертикально на улице Товарный двор, и служившие опорой для столба линии электропередач.

Как стало известно КП-Рязань, спилили рельсы работники рязанского участка МЖД. В будущем они займут место в одном из железнодорожных музеев Рязанской области.

Судя по клейму «А.О.Б.З. 1878 г. СТАЛЬ» изготовили рельсы в 1878 году на Брянском рельсопрокатном, железоделательном, сталелитейном и механическом заводе (читать подробнее с фото).