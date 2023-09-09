Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 сентября 2023 11:38

Военную присягу приняли первокурсники рязанского училища ВДВ

Поздравили будущих офицеров чиновники регионального правительства
Источник:kp.ru
В Рязанском училище ВДВ курсанты-первокурсники приняли присягу.

В Рязанском училище ВДВ курсанты-первокурсники приняли присягу.

9 сентября курсанты первого курса рязанского училища ВДВ приняли присягу и получили гвардейские значки. Об этом с гордостью сообщила первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

«Пополнились ряды гвардейцев. Уверена, в сложных ситуациях ребята всегда будут со своей Родиной», - заявила чиновница.

Кроме чиновников облправительства на церемонии присутствовали представители духовенства, армии, а также преподаватели училища, курсанты и их родственники.