Военную присягу приняли первокурсники рязанского училища ВДВ

В Рязанском училище ВДВ курсанты-первокурсники приняли присягу.

9 сентября курсанты первого курса рязанского училища ВДВ приняли присягу и получили гвардейские значки. Об этом с гордостью сообщила первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

«Пополнились ряды гвардейцев. Уверена, в сложных ситуациях ребята всегда будут со своей Родиной», - заявила чиновница.

Кроме чиновников облправительства на церемонии присутствовали представители духовенства, армии, а также преподаватели училища, курсанты и их родственники.