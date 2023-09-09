Планами по замене светильников в Рязани за 212 млн рублей поделилась мэрия

Мэрия Рязани сообщила, что в городе продолжается ремонт систем уличного освещения. Фото: администрация Рязани.

Рязанские власти заключили контракт на замену еще 3810 светильников и установку 100 новых. Сумма контракта составила 212 млн рублей.

Согласно договору, подрядчик отремонтирует более 320 км проводов, а неизолированные провода заменят на самонесущий изолированный провод.

«Новые светильники отвечают всем нормативам: яркое освещение и экономия электроэнергии. Цвет фонарей – нейтральный. Именно его выбрали рязанцы», - говорится в сообщении городской администрации.

Новые фонари установят во всех районах Рязани, а старые, но работающие светильники, достанутся частному сектору, будут их использовать и во дворах.

Срок всех контрактных обязательств - конец ноября 2023 года.