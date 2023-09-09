Компенсацию за взносы на капремонт могут получить рязанцы старше 70 лет

Рязанским пенсионерам выплачивается компенсация за взносы на капремонт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Рязанской области компенсировать расходы на уплату взносов на капитальный ремонт могут граждане в возрасте 70 и 80 лет, сообщает региональное министерство труда и соцзащиты.

Пожилые люди, достигшие возраста от 70 до 79 лет получают компенсацию 50% оплаты взноса на капитальный ремонт, в возрасте от 80 лет – 100%.

Но если у гражданина несколько квартир, компенсацию чиновники предоставят только на одно жилое помещение, по выбору самого владельца.

Компенсация рассчитывается исходя из произведения минимального размера взноса на капитальный ремонт и площади жилого помещения, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения. В Рязанской области минимальный размер взноса – 11,65 рублей.

Что касается регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, то он установлен в размере:

- 33 кв. метров общей площади жилого помещения на одинокого гражданина;

- 21 кв. метров - на одного члена семьи, состоящей из двух человек;

- 18 кв. метров - на одного члена семьи, состоящей из трех человек;

- 14 кв. метров - на одного члена семьи, состоящей из четырех человек;

- 12 кв. метров - на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление в отдел соцзащиты населения по месту жительства либо в МФЦ.