Спустя 41 год в Окском заповеднике заметили пятнистого оленя. Фото: Окский заповедник.

В Окском заповеднике Рязанской области спустя 41 год заметили пятнистого оленя. Публикация появилась в Telegram-канале Окский заповедник.

В 1938 году в Окский заповедник запустили 26 пятнистых оленей, привезенных с Дальнего Востока. Часть из них смогла акклиматизироваться и больше 30 лет они держались недалеко от точки выпуска. Но адаптироваться полностью к новым территориям животные не смогли.

«Этому способствовали неподходящие климатические условия (сочетание низких зимних температур и глубокого снега), волки (88 % от случаев гибели оленей приходились на хищничество волка) и браконьерство на окрестных территориях», - говорит старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

Последнее появление пятнистого оленя было зафиксировано в 1982 году.