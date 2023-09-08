Почти 700 млн рублей рязанцы потратили на услуги салонов красоты за 2023 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Рязанцы потратили 679 млн рублей во время посещения салонов красоты. Такие данные приводит Рязаньстат на своей странице Вконтакте.

Статистика приводится за семь месяцев 2023 года. Сумма трат рязанцев в индустрии красоты выросла на 28% в сравнении с 2022 годом.

На сегодняшний день в Рязанской области работает 672 салона красоты. В это число входят парикмахерские и косметологические кабинеты, маникюрные, педикюрные и массажные салоны.