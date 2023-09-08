Облака-мамматусы засняли над Рязанью. Фото: РЯЗИНФОРМБЮРО.

Жители Рязани увидели довольно редкое природное явление – облака-мамматусы. Фотографии опубликованы в Telegram-канале РЯЗИНФОРМБЮРО.

Облака мешкообразной формы образуются при нисходящих потоках воздуха. Привычные же всем облака - при восходящих потоках.

Мамматусовые облака - явление, которое присуще больше тропическим широтам. Фото: РЯЗИНФОРМБЮРО.

Мамматусовые облака - явление, которое присуще больше тропическим широтам. Их появление часто связано с грозовыми штормами. При живописных облаках-мамматусах не исключено возникновение шаровых молний.