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НовостиОбщество8 сентября 2023 15:02

Облака-мамматусы засняли над Рязанью

Живописные облака довольно редкое природное явление
Источник:kp.ru
Облака-мамматусы засняли над Рязанью. Фото: РЯЗИНФОРМБЮРО.

Облака-мамматусы засняли над Рязанью. Фото: РЯЗИНФОРМБЮРО.

Жители Рязани увидели довольно редкое природное явление – облака-мамматусы. Фотографии опубликованы в Telegram-канале РЯЗИНФОРМБЮРО.

Облака мешкообразной формы образуются при нисходящих потоках воздуха. Привычные же всем облака - при восходящих потоках.

Мамматусовые облака - явление, которое присуще больше тропическим широтам. Фото: РЯЗИНФОРМБЮРО.

Мамматусовые облака - явление, которое присуще больше тропическим широтам. Фото: РЯЗИНФОРМБЮРО.

Мамматусовые облака - явление, которое присуще больше тропическим широтам. Их появление часто связано с грозовыми штормами. При живописных облаках-мамматусах не исключено возникновение шаровых молний.