Без света останутся четыре улицы в Рязани 11 и 12 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Рязани 11 и 12 сентября запланировано отключение электроэнергии на четырех улицах, сообщает пресс-служба мэрии Рязани.

Подача света приостановится с 8:00 до 16:30 по адресам:

- ул. Дачная, д. 43, д. 41, д. 39, д. 37, д. 35, д. 31, д. 29, д. 27, д. 45/2, д. 47, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55, д. 57, д. 59, д. 61, д. 63/26, д. 65, д. 67, д. 69, д. 71, д. 75, д. 77, д. 79, д. 81, д. 83, д. 85, д. 87, д. 91/25, д. 89;

- ул. 2-й Дачный переулок, д. 7, д. 8, д. 12, д. 14/2, д. 16/1, д. 18, д. 9/34;

- ул. Луковская;

- ул. Луговая.

Обесточивание домов необходимо для проведения работ на воздушной линии.