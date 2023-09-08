Женщина украла тротуарную плитку на улице в Александро-Невском, чтобы отремонтировать свой участок. Фото: Мария ЛЕНЦ.

В Александро-Невском задержали женщину, которая украла тротуарную плитку, предназначенную для ремонта улицы поселка. Подробности кражи сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Рабочие во время ремонта улицы в Александро-Невском обратили внимание на то, что у них пропала часть тротуарной плитки. Недостающего материала хватало для благоустройства 6 кв.м.

С заявлением в полицию о пропаже дорогостоящего стройматериала обратился сотрудник фирмы, которая занимается ремонтом улиц райцентра.

В процессе обхода Александро-Невского представители закона на одном из участков обнаружили упакованную плитку. По описанию и количеству находка совпадала с той, которую не досчитались рабочие. Полицейские выяснили, что к краже причастна хозяйка дома.

По информации полиции, местная жительница обратила внимание на подготовленные стройматериалы для укладки тротуара и решила, что такая плитка подходит для дорожки на ее участке. Она в течение дня несколько раз ходила за материалом и понемногу переносила его к себе домой. В ее планах было взять еще, но уже на следующий день. Однако, сотрудники полиции ее задержали.

Вся похищенная плитка изъята. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.