Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 7:40

Водитель автобуса под Рязанью бросил девочку, которой в пути стало плохо

Прокуратура начала проверку после жалобы мамы ребенка в соцсетях
Источник:kp.ru

Прокуратура отреагировала на обращение в соцсетях по поводу действий водителя автобуса №144 «Комбайновый завод - Баграмово». Он бросил несовершеннолетнюю пассажирку, которой стало плохо в пути.

Со слов мамы, девочке стало плохо, она попросила остановиться на остановке и вышла, чтобы прийти в себя. Водитель же просто взял и уехал, не вернув даже деньги за проезд. До дома девочке пришлось идти пешком.

“Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами автотранспортного предприятия законодательства, регламентирующего вопросы пассажирских перевозок”, - сообщает пресс-служба госоргана.