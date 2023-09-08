Водитель автобуса под Рязанью бросил девочку, которой в пути стало плохо

Прокуратура отреагировала на обращение в соцсетях по поводу действий водителя автобуса №144 «Комбайновый завод - Баграмово». Он бросил несовершеннолетнюю пассажирку, которой стало плохо в пути.

Со слов мамы, девочке стало плохо, она попросила остановиться на остановке и вышла, чтобы прийти в себя. Водитель же просто взял и уехал, не вернув даже деньги за проезд. До дома девочке пришлось идти пешком.

“Прокуратурой района будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами автотранспортного предприятия законодательства, регламентирующего вопросы пассажирских перевозок”, - сообщает пресс-служба госоргана.