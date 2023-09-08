На выборах в Рязанской области 8-10 сентября открылись 639 участков.

Утром 8 сентября в Рязанской области открылись 639 избирательных участков. До 10 сентября включительно в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Рязанской областной Думы по одномандатному округу №10.

Все участки на протяжении трех дней, с пятницы по воскресенье, будут открыты с 8 до 20 часов.

Одна из избирательных кампаний - это выборы в Рязанскую городскую Думу. Всего в Рязанской области определяется состав 168 представительных органов местного самоуправления.