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НовостиПолитика7 сентября 2023 16:35

Громкие выстрелы перепугали жителей Дягилева и Рыбного под Рязанью. Вот что произошло

Громкие выстрелы с учений перепугали жителей Дягилева и Рыбного
Источник:kp.ru
В Рыбном и Дягилеве раздались выстрелы.

В Рыбном и Дягилеве раздались выстрелы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 7 сентября громкие звуки выстрелов перепугали жителей военного городка Дягилево, а также райцентра Рыбное. Сообщения от рязанцев появились в социальных сетях.

Но вскоре выяснилось, что учения проводили бойцы войсковой части №01855 (железнодорожные войска). До учений на домах и в общественных местах появились предупреждающие объявления от командования военного городка №1 с просьбой «не волноваться».

«Будет проводиться комплексная тренировка по отражению нападений террористических групп в рамках обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности военных объектов», - указано в объявлении.