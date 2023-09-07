Громкие выстрелы перепугали жителей Дягилева и Рыбного под Рязанью. Вот что произошло

В Рыбном и Дягилеве раздались выстрелы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 7 сентября громкие звуки выстрелов перепугали жителей военного городка Дягилево, а также райцентра Рыбное. Сообщения от рязанцев появились в социальных сетях.

Но вскоре выяснилось, что учения проводили бойцы войсковой части №01855 (железнодорожные войска). До учений на домах и в общественных местах появились предупреждающие объявления от командования военного городка №1 с просьбой «не волноваться».

«Будет проводиться комплексная тренировка по отражению нападений террористических групп в рамках обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности военных объектов», - указано в объявлении.