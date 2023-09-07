Копию бюста Нахимова установили в Рязани у школы №57

Бюст флотоводца Павла Нахимова в Рязани в Крымском сквере. Фото: администрация Рязани.

У школы №57 (улица Нахимова, 1) торжественно открыли бюст Павла Нахимова, сообщает администрация Рязани.

Бюст флотоводца установили в Крымском сквере, где по инициативе местных жителей заасфальтировали дорожки.

«Мемориал послужит памятью о жизненном пути героя и его подвигах, а территория станет местом патриотических встреч», - говорится в сообщении.

Автор скульптуры – Александр Аполлонов, погибший в ДТП летом 2017 года. Как пояснили КП-Рязань сотрудники проекта «Аллея Российской Славы», Аполлонов сделал этот бюст специально для их проекта, а они уже отливают копии для желающих. В частности, такой же бюст Нахимова за авторством Александра Аполлонова установлен в Москве.

Бюст в Рязани изготовили из железобетона и окрасили под бронзу.