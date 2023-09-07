«Полчаса тряслись руки, когда увидел сумму». 10 млн рублей выиграл в лотерею продавец «Бристоля» в Рязани

10 млн рублей выиграл в лотерею продавец «Бристоля» в Рязани. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

10 млн рублей выиграл в лотерею обычный продавец-консультант из магазина «Бристоль» в Рязани Дмитрий Лямкин, сообщает пресс-служба организаторов лотереи.

По словам молодого человека, когда он купил билет, то защитный слой помогала стирать сестра.

«Она удивленным голосом сказала, что, кажется, тут десять миллионов. Когда я сам взглянул на билет, своими глазами увидел выигрыш, то не поверил… Руки еще полчаса тряслись от неожиданности», - вспоминал продавец-консультант.

Уже известно, что на выигранные деньги мужчина купит собственное жилье, а часть суммы потратит на отдых. В ближайших планах молодого человека - путешествие к морю.