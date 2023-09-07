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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 7:09

Пропавшую беременную 22-летнюю рязанку ищут родственники

Девушка не выходит на связь с 3 сентября
Источник:kp.ru
В Рязани ищут 22-летнюю Анастасию Богачкину. Пропавшая беременна.

В Рязани ищут 22-летнюю Анастасию Богачкину. Пропавшая беременна.

22-летнюю Анастасию Богачкину из Рязани разыскивают родственники. Девушку не видели с 3 сентября. На связь она не выходит.

Как отмечается, пропавшая рязанка находится на 5 месяце беременности - у неё заметен живот. Её рост - 159 сантиметров, вес - 50 килограммов.

В группе RZN LIFE размещена публикация с фотографией Анастасии. Любую информацию, которая может помочь в поисках, просят сообщать маме девушки (контакт по ссылке выше) или на горячую линию отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52.