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НовостиОбщество7 сентября 2023 6:49

Алексей Крутов занял кресло главного архитектора Рязани

Чиновник пока исполняет обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города
Источник:kp.ru
В Рязани сменился начальник управления градостроительства и архитектуры. Им стал Алексей Крутов.

В Рязани сменился начальник управления градостроительства и архитектуры. Им стал Алексей Крутов.

Исполнять обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани назначили Алексея Крутова. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии в разделе «Структура администрации».

Никакой информации о чиновнике власти решили общественности не сообщать.

Ранее кресло главного городского архитектора и градостроителя занимала Мария Журавлева, также исполняя обязанности.

4 сентября стало известно, что новым директором православной гимназии Рязани стала Светлана Дубова. Она сменила на этой должности протоиерея Георгия (Юрия) Чернышова (читать подробнее).