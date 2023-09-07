Алексей Крутов занял кресло главного архитектора Рязани

В Рязани сменился начальник управления градостроительства и архитектуры. Им стал Алексей Крутов.

Исполнять обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани назначили Алексея Крутова. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии в разделе «Структура администрации».

Никакой информации о чиновнике власти решили общественности не сообщать.

Ранее кресло главного городского архитектора и градостроителя занимала Мария Журавлева, также исполняя обязанности.

4 сентября стало известно, что новым директором православной гимназии Рязани стала Светлана Дубова. Она сменила на этой должности протоиерея Георгия (Юрия) Чернышова (читать подробнее).